Meteorolojiden 11 Mayıs 2021 Salı hava durumu açıklaması: Açık ve bulutlu hava etkili olacak! İşte il il hava durumu
Son dakika haberi: Meteorolojinin tahminlerine göre 11 Mayıs 2021 Salı gününde ülke genelinde yağış beklenmezken açık ve bulutlu bir havanın olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların düşmesi beklenirken üreticiler zirai dona karşı uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Mayıs 2021 Salı gününe ilişkin hava tahminin açıkladı. Buna göre ülke genelinde yağış beklenmezken ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
İç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle Kuzey yönlerden zamanla Doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında zaman zaman kuvvetlice esmesi bekleniyor.
ZİRAİ DON UYARISI
Bu sabah saatlerinde İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sıcaklıkların sıfır derece ve yer yer altına düşmesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
11 MAYIS 2021 SALI HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
AĞRI °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 28°C
Az bulutlu ve açık