Meteoroloji'den 12 Şubat Cuma hava durumu: İstanbul'a kar geliyor

İstanbul'da günlerdir 20 dereceyi aşan hava sıcaklıkları ani düşüşle 3 derecelere kadar inecek. Marmara'nın kuzey ve Doğusu ile Batı Karadenizin iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısının yükseklerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman da kar yağacak. Edirne'nin güneyi, Çanakkale ve Muğla çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir'in kuzey ilçelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Edirne'nin güneyi, Çanakkale ve Muğla çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir'in kuzey ilçelerinde kuvvetli (21-50 mm) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Kıyı Ege ve Marmara’nın güneyinde (Balıkesir, Bursa), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerinden, gece saatlerinden Marmara ve Yarın Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40- 80km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, baca ve soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ UYARISI

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin edildiğinden, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Çanakkale çevrelerinde gök gürültülü sağanak, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinde karlakarışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olmak üzere Edirne'nin güneyi, Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara’nın güney ve batısında (Balıkesir, Bursa) güney ve güneybatı yönlerinden, gece saatlerinden sonra kuzeybatıdan yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-88km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE 2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

İSTANBUL 2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu zamanla karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

KIRKLARELİ -1°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, gece saatlerinde ise yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ 3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu zamanla karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Kıyı Ege ve Manisa çevreleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak şeklinde olmak üzere İzmir'in kuzey ilçeleri ile Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli ve yer yer fırtına (40 - 80 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

DENİZLİ 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

İZMİR 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, batısının çok bulutlu, Batı Akdeniz ile yarın Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor.

ADANA 9°C, 20°C

Parçalı bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 9°C, 18°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın kuzey ve doğu kesimleri yağmurlu, zamanla kuzeybatısının yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.

ANKARA 5°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu

ÇANKIRI 2°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu

ESKİŞEHİR 6°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yağmurlu yarın yüksekleri karlakarışık yağmurlu

KONYA 5°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.

BOLU 3°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 4°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu ve yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU 3°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 6°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu yarın Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu yarın yağmurlu

RİZE 10°C, 19°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

SAMSUN 14°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu yarın yağmurlu

TRABZON 12°C, 18°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZİNCAN 1°C, 14°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

ERZURUM -4°C, 9°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

KARS -5°C, 9°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

VAN -5°C, 7°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis hadisesi beklenmektedir.

DİYARBAKIR 2°C, 16°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 16°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

SİİRT 6°C, 17°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 8°C, 19°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege, Orta Karadeniz ve Marmara’da fırtına, Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla kuzeybatıdan 5 ila 7 öğle doğusunda 6 ila 8, Doğu Karadeniz’de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; zamanla 2,5m, Orta Karadeniz’de 3,0 ila 4,0m. Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 5 ila 7, sabah kuzeybatıdan 6 ila 8, öğleden sonra 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu:; Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan 6 ila 8 zamanla 4 ila 6 ; Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 5 ila 7 zamanla 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0 m, kuzeyi 4,0 m; Görüş: İyi, fırtına anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve güneydoğu 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.