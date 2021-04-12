Meteoroloji'den 15 il için uyarı: Sıcaklık düşüyor, yağışlar geri geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerince tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 12 Nisan Pazartesi günü Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Çankırı, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerdeki yağış alan yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normallerinin 2-4, iç bölgelerde 6-8 derece altında, Doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Ülkenmizin batı kesimlerinde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ZİRAİ DON UYARISI

Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don tehlikesi bulunmaktadır. Zirai faaliyetlerin başladığı/devam ettiği yerlerde zirai don tehlikesine karşı yetkililerin ve zirai faaliyetle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağmurlu, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Eskişehir, Çankırı, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzeybatı ilçeleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DÜZCE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

IĞDIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile öğle saatlerinde bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı