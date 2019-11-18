Meteoroloji'den 18 Kasım Pazartesi hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 18 Kasım hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre Kuzey Ege ve Marmara’nın batısında Kırklareli, Edirne, Çanakkale ve İzmir’de sağanak yağışın özellikle öğle saatlerinden sonra etkili olması bekleniyor.

Peki, bugün hava durumu nasıl? Haftanın ilk iş gününde özellikle çalışanlar hava durumu ile ilgili detayları merak ediyor. İşte, 18 Kasım hava durumu raporu…

HAVA DURUMU 18 KASIM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ve Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi ile İç Anadolu’da yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Hava sıcaklılarının ise ülkemizin doğu kesimlerinde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 17°C