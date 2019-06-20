Meteoroloji'den açıklama yapıldı. Buna göre; Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Adana, Mersin için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin yaptığı son hava durumu duyurusuna göre, İç Anadolu'nun doğusunda (Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Orta Karadeniz (Çorum, Amasya, Tokat, Ordu'nun iç kesimleri) ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak da yerel olarak kuvvetli olacak.

ADANA VE MERSİN İÇİN DE UYARIDA BULUNULDU

Meteorolojiden yapılan başka bir uyarıya göre ise, Mersin'in iç kesimleri (Çamlıyayla, Toroslar, Mezitli) ve Adana'nın iç kesimlerinde (Kozan, İmamoğlu, Pozantı, Karaisalı, Aladağ) bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar (saat 13:10-19:00) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyo.

21 HAZİRAN HAVA DURUMU HARİTALI TAHMİN