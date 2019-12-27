Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 27 Aralık raporu yayınlandı.

Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 27 Aralık Cuma hava durumu

Marmara ve Ege bulutlanıyor. İç Ege’de zayıf kar yağışları önümüzdeki günlerde etkisini artıracak. Akdeniz’den yağışlar ayrılıyor ancak hafta sonunda tekrar sağanak olarak gelecek. Pazar günü Doğu Akdeniz yine kuvvetli yağış alıyor. İç Anadolu’da yağışlar yavaş yavaş karla karışık yağmurdan kara dönecek. Karadeniz’de ıslanıyor, Doğu Anadolu’da da kar yağışları var. Güneydoğu’da yağış zayıfladı. Hafta sonuna girişte tekrar etkisini artıracak.

Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son tahminlere göre Ordu ve Giresun’da şiddetli sağanak yağış beklenirken yurdun birçok bölgesi için kar yağışı uyarısı yapıldı. Öte yandan kar yağışlı havanın sınırına kadar ulaştığı İstanbul için de sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 27 Aralık hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre yurdun birçok kesiminde kar yağışı etkili olurken Ordu ve Giresun’da şiddetli yağmurun etkili olması bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl?

HAVALAR SOĞUYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



İSTANBUL 4°C, 10°C



Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı



İZMİR °C, 11 °C



Parçalı bulutlu



ANKARA °C, 6°C



Parçalı ve çok bulutlu

27 Aralık Cuma hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bursa, İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale 27 Aralık 2019 Cuma (yarın) hava durumu.

EDİRNE 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 4°C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 5°C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde İç Ege’nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yağmur, gece karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Afyonkarahisar, Denizli, İzmir ve Manisa 27 Aralık 2019 Cuma (yarın) hava durumu.

A.KARAHİSAR -1°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, gece karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

DENİZLİ 3°C, 8°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu

İZMİR 5°C, 11 °C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay ile bu akşam ve gece saatlerinde Kahramanmaraş ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, gece Kahramanmaraş ve Isparta çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. İşte Adana, Antalya, Hatay ve Mersin 27 Aralık 2019 Cuma (yarın) hava durumu.

ADANA 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 6°C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, gece karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, güney ve doğusunun yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Ankara, Eskişehir, Konya ve Sivas 27 Aralık 2019 Cuma (yarın) hava durumu.

ANKARA 2°C, 6°C

Çok bulutlu, hafif olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece yüksekleri hafif kar yağışlı

ÇANKIRI 2°C, 5°C

Çok bulutlu, hafif olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece yüksekleri hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR 2°C, 4°C

Çok bulutlu, hafif olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece yüksekleri hafif kar yağışlı

KONYA 2°C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. İşte Bolu, Düzce, Kastamonu ve Zonguldak 27 Aralık 2019 Cuma (yarın) hava durumu.

BOLU 1°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DÜZCE 5°C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KASTAMONU 2°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ZONGULDAK 6°C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinden itibaren Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rize, Tokat, Samsun, Trabzon 27 Aralık 2019 Cuma (yarın) hava durumu

AMASYA 5°C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN 8°C, 11°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

TOKAT 3°C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

TRABZON 11°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde güneydoğu kesimlerinde, gece saatleri ile yarın (Cuma) Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İşte Erzurum, Kars, Malatya ve Van hava durumu.

ERZURUM -1°C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS 0°C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA 3°C, 5°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu, yarın (Cuma) karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı

VAN 0°C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte Adıyaman, Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa 27 Aralık 2019 Cuma (yarın) hava durumu.

DİYARBAKIR 5°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 4°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 5°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 6°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE YARIN HAVA NASIL

Doğu Karadeniz’de fırtına; akşam saatlerinde Güney Ege’nin güneyinde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de batı ve kuzeybatı 4 ila 6 (30-50 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa), akşam saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, doğusu 3,0 ila 4,0 m, Görüş; İyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış ve fırtına anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi zaman zaman kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinde güneyi 7 (60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, güneyi yer yer 2,5 m, akşam 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50 km/sa); Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga; 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve güneydoğu, zaman zaman kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yarın (Cuma) sabah saatlerine kadar yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi, yağış anında orta.