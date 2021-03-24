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Meteoroloji'den 24 Mart 2021 hava durumu açıklaması: Kar yağışı başladı!

Beklenen kar geldi. Yurt geneli yağışlara teslim olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarı üstüne uyarı yapıldı. Meteoroloji Marmara bölgesinde bugün karla karışık yağmur beklendiğini duyururken, İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde kar yağışı başladı. İşte 24 Mart 2021 tarihi için il l hava durumu...

Meteoroloji'den 24 Mart 2021 hava durumu açıklaması: Kar yağışı başladı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre hava sıcaklıkları  iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede (6-15 derece) azalacak. Marmara bölgesinin bugün aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz bölgesinin de çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Orta ve Doğu Akdeniz'in yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

İç Anadolu'da bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında ve güneydoğusunda kuvvetli yağışlar beklendiğinden ani sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor. 

MARMARA

ÇANAKKALE °C, 8°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 4°C
Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif kar yağışlı

KOCAELİ °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

Meteoroloji'den 24 Mart 2021 hava durumu açıklaması: Kar yağışı başladı!

EGE

A.KARAHİSAR °C, 1°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı kar yağışlı

İZMİR °C, 11°C
Çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı

MANİSA °C, 11°C
Çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 8°C
Çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı

AKDENİZ

ADANA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Meteoroloji'den 24 Mart 2021 hava durumu açıklaması: Kar yağışı başladı!

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C
Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimleri ve yüksekleri karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ARTVİN °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç kesimleri ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç kesimleri ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç kesimleri ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Meteoroloji'den 24 Mart 2021 hava durumu açıklaması: Kar yağışı başladı!

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAKKARİ °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den 24 Mart 2021 hava durumu açıklaması: Kar yağışı başladı!

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR °C, 15°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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