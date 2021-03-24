Meteoroloji'den 24 Mart 2021 hava durumu açıklaması: Kar yağışı başladı!
Beklenen kar geldi. Yurt geneli yağışlara teslim olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarı üstüne uyarı yapıldı. Meteoroloji Marmara bölgesinde bugün karla karışık yağmur beklendiğini duyururken, İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde kar yağışı başladı. İşte 24 Mart 2021 tarihi için il l hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede (6-15 derece) azalacak. Marmara bölgesinin bugün aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Akdeniz bölgesinin de çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Orta ve Doğu Akdeniz'in yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor.
İç Anadolu'da bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Akdeniz iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında ve güneydoğusunda kuvvetli yağışlar beklendiğinden ani sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.
MARMARA
ÇANAKKALE °C, 8°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İSTANBUL °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 4°C
Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif kar yağışlı
KOCAELİ °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
EGE
A.KARAHİSAR °C, 1°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı kar yağışlı
İZMİR °C, 11°C
Çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı
MANİSA °C, 11°C
Çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 8°C
Çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı
AKDENİZ
ADANA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 14°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 6°C
Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimleri ve yüksekleri karla karışık yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ARTVİN °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç kesimleri ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç kesimleri ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç kesimleri ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAKKARİ °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
VAN °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR °C, 15°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı