Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Iğdır ve Hakkari haricinde tüm yurdun yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşecek yağışların, Antalya il merkezi ve doğu ilçeleri ile Adana'nın iç kesimlerinde kuvvetli, Antalya'nın batı ilçeleri ile Adana ve Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması öngörülüyor.

Gece ve sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SICAKLIK AZALACAK

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, batı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına, Batı ve Doğu Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden, Hatay kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden yer yer tam fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzeyi, gece saatlerinden itibaren Edirne hariç tüm bölgenin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA 3°C, 8°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 5°C, 7°C

Çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 7°C, 9°C

Çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Avrupa Yakası'nın kuzeyi, gece saatlerinden itibaren Anadolu Yakası ve zamanla il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELI 2°C, 3°C

Çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; yarın (Perşembe) sabah saatlerine kadar güney ve iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde (60-80 zaman zaman 100 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR 2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yağmur, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

IZMIR 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MANISA 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya, Adana ve Mersin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2), Antalya'nın batı ilçeleri ile Adana ve Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (100 kg/m2 üzeri) olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneydoğu, Hatay çevrelerinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde (80-100 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 8°C, 14°C

Çok bulutlu, kuvvetli, kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 15°C

Çok bulutlu, kuvvetli, batı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 4°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yer yer sağanak yağışlı

HATAY 8°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 3°C, 7°C

Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yağmurlu

CANKIRI 1°C, 6°C

Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yağmurlu

ESKISEHIR 2°C, 4°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KONYA 3°C, 9°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor.

SİNOP 9°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

BOLU 2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yağmur, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

DÜZCE 6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 7°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; gece saatlerinde Orta Karadeniz in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yağmurlu

ÇORUM 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yağmurlu

SAMSUN 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

TRABZON 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Iğdır ve Hakkari hariç bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -8°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS -12°C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

MUŞ -13°C, -9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

VAN -6°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR -1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZIANTEP 2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SIIRT 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı