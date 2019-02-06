Meteoroloji'den 3 il hariç tüm yurda kritik uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre Edirne, Iğdır ve Hakkari haricindeki tüm yurtta yağış bekleniyor. Tüm yurtta il il detaylı hava durumu haberimizde...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Iğdır ve Hakkari haricinde tüm yurdun yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşecek yağışların, Antalya il merkezi ve doğu ilçeleri ile Adana'nın iç kesimlerinde kuvvetli, Antalya'nın batı ilçeleri ile Adana ve Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması öngörülüyor.
Gece ve sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile buzlanma ve don olayı bekleniyor.
SICAKLIK AZALACAK
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, batı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına, Batı ve Doğu Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden, Hatay kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden yer yer tam fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzeyi, gece saatlerinden itibaren Edirne hariç tüm bölgenin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA 3°C, 8°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 5°C, 7°C
Çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 7°C, 9°C
Çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Avrupa Yakası'nın kuzeyi, gece saatlerinden itibaren Anadolu Yakası ve zamanla il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELI 2°C, 3°C
Çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; yarın (Perşembe) sabah saatlerine kadar güney ve iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde (60-80 zaman zaman 100 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR 2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yağmur, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
IZMIR 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı
MANISA 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya, Adana ve Mersin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2), Antalya'nın batı ilçeleri ile Adana ve Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (100 kg/m2 üzeri) olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneydoğu, Hatay çevrelerinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde (80-100 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 8°C, 14°C
Çok bulutlu, kuvvetli, kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı
ANTALYA 10°C, 15°C
Çok bulutlu, kuvvetli, batı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 4°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yer yer sağanak yağışlı
HATAY 8°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA 3°C, 7°C
Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yağmurlu
CANKIRI 1°C, 6°C
Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yağmurlu
ESKISEHIR 2°C, 4°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
KONYA 3°C, 9°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor.
SİNOP 9°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu
BOLU 2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yağmur, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
DÜZCE 6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK 7°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; gece saatlerinde Orta Karadeniz in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yağmurlu
ÇORUM 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yağmurlu
SAMSUN 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
TRABZON 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Iğdır ve Hakkari hariç bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -8°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS -12°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı
MUŞ -13°C, -9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
VAN -6°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR -1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZIANTEP 2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SIIRT 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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