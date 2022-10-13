Meteoroloji'den 4 bölge için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! İşte il il hava durumu

Meteoroloji'den 13 Ekim 2022 Perşembe gününü hava durumu hakkında yapılan değerlendirmeye göre Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile 5 ilde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer yerlerde ise havanın açık ve bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Yeni güne başlarken hava durumu vatandaşların odağında yer almayı sürdürüyor. Özellikle kış soğukları kendinin derinden hissettirmeye başlarken vatandaşlar da 13 Ekim 2022 Perşembe gününün hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak için internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Bu kapsamda "Hava bugün nasıl olacak?" sorusunun yanıtı haberimizde...

Meteoroloji'den 4 bölge için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! İşte il il hava durumu

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 13 EKİM 2022 PERŞEMBE?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 13 Ekim 2022 Perşembe gününün hava durumu için şu ifadeler kullanıldı:

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bolu, Düzce, Ordu, Sivas ve Adıyaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji'den 4 bölge için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! İşte il il hava durumu

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden, yurdun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Anadolu Yakası hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 4 bölge için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! İşte il il hava durumu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den 4 bölge için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! İşte il il hava durumu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 17°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Düzce çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ARTVİN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adıyaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

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