Meteoroloji Genel Müdürlüğünden bugünün hava durumuna ilişkin yapılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun’un doğu ve Trabzon’un batı ilçelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon’un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor."

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Giresun’un doğu ve Trabzon’un batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon’un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvcvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun’un doğu ve Trabzon’un batı ilçelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon’un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde kuvvetli, doğu ilçelerinde yerel olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık