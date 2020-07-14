Meteoroloji'den 4 bölgemiz için yağış uyarısı
Meteorolojinin tahminlerine göre hava sıcaklıkları kuzeybatı kesimlerinde mevsim normallerinin altında diğer yerlerde ise mevsim normallerinde olacak. Marmara’nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden bugünün hava durumuna ilişkin yapılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun’un doğu ve Trabzon’un batı ilçelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon’un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor."
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Giresun’un doğu ve Trabzon’un batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon’un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvcvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun’un doğu ve Trabzon’un batı ilçelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon’un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde kuvvetli, doğu ilçelerinde yerel olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
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