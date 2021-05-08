2021 Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2002107762021 Kadir Has Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2037111332021 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2054102922021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100310979Meteoroloji'den 5 il için kritik uyarı! Hava sıcaklığı sıfırın altına düşecek2021 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1054901022021 İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2031105292021 Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2039101242021 Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 3005102782021 Dokuz Eylül Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 103110999
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Meteoroloji'den 5 il için kritik uyarı! Hava sıcaklığı sıfırın altına düşecek

Meteoroloji'den 5 il için kritik uyarı! Hava sıcaklığı sıfırın altına düşecek

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden gelen son bilgilere göre Doğu Anadolu Bölgesindeki 5 il için zirai don yaşanmasına karşı uyarı geldi. 10 Mayıs Pazartesi günü etkili olacak bu durum karşısında yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları yönünden uyardı.

Meteoroloji'den 5 il için kritik uyarı! Hava sıcaklığı sıfırın altına düşecek

Meteorolojiden gelen verilere göre 10 Mayıs Pazartesi günü Doğu'daki 5 ilde aşırı soğuklar etkili olacak. Bir anda düşecek hava sıcaklığına karşı ise yetkililer uyarı üstüne uyarı verdi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sıcaklığının azalacağı öngörülüyor. 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günü gece ve sabah saatlerinde Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinde sıcaklıkların yer yer sıfır derece ve altına düşeceği tahmin ediliyor.

Başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların, zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Meteoroloji'den 5 il için kritik uyarı! Hava sıcaklığı sıfırın altına düşecek

ZİRAİ DON NEDİR?

Tarımsal faaliyetlerdeki en büyük risk olan zirai don, kısaca sıcaklığın 0°C'ın altına düşmesiyle veya 0°C'a yakın derecelerinde meydana gelen bir olaydır.

Yer yüzeyinin radyasyon ve kondüksiyon ile aşırı soğumasına neden olan olaylar donun oluşması için elverişli temel koşulları sağlarlar.

Özellikle belirli bir yerin soğuk ve kuru bir polar hava kütlesi tarafından doldurulması, havanın açık ve sakin olması, atmosferin su buharı oranının düşük olması, karasal bir sıcaklık rejimi don için elverişli koşulları oluştururlar.

Meteoroloji'den 5 il için kritik uyarı! Hava sıcaklığı sıfırın altına düşecek

Bu durumda Meteoroloji Genel Müdürlüğü zirai don uyarısı yaparak üreticileri uyarır.

Tarımsal üretiminde meydana gelen zararlar, genellikle bu aralıkta meydana geldiğinden, üreticilerimizin tedbirlerini bu periyot için planlaması, meydana gelebilecek zararı en aza indirecektir.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT