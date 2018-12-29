Meteorolojiden 5 il için soğuk ve kar uyarısı

Meteoroloji, Elazığ,Malatya,Adıyaman,Bingöl ve Tunceli'de sıcaklıklarda 8-10 derecelik düşüş beklendiğini bildirirken, pazar günü içinde kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada;"Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Pazar günü ilk saatlerde kar yağışlı geçecek. Hava sıcaklıklarında yer yer 8-10 derecelik düşüşler beklenmektedir.Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek"denildi.

Merkez ayrıca, bölge genelinde yer yer kuvvetli buzlanma ve don beklenmesi nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

Kaynak: İHA