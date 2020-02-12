Meteorolojiden 5 ile kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için kar yağışı uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada," Bölgemizde havanın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı, Elazığ ve Adıyaman'da ise hafif kar yağışlı geçmesi beklenmektedir.Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.Rüzgarların değişik yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir"denildi.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğini de bildiren meteoroloji, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olunmasını istedi.

Kaynak: İHA