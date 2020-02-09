Bugün hava nasıl olacak 9 Şubat Pazar? | Hava durumu nasıl? | Meteoroloji Bu hafta hava nasıl olacak?| Türkiye hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı illerimiz için kuvvetli rüzgar, kar yağışı ve çığ uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinde önümüzdeki 5 gün için yayınladığı hava durumu raporu ile İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il sıcaklık değerlerini paylaştı.

9 ŞUBAT HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya, Bilecik, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK?

Doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR NASIL OLACAK?

Genellikle kuzeyli, Doğu Karadeniz kıyıları ile akşam saatlerinden sonra Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güneyi, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

YURT GENELİ İL İL 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİNİ

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN PEŞ PEŞE UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güneyi, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden; oluşabilecek olumsuzluklara (soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 6°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 4°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 3°C

Çok bulutlu

EGE BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -2°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 7°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, -1°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

ÇANKIRI °C, -1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, -3°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, -5°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde, gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, -3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, -3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ'DE HAVA NASIL OLACAK?

Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde, gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 0°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

TOKAT °C, -2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

TRABZON °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -13°C

Çok bulutlu

KARS °C, -12°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

MALATYA °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, -8°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 1°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, -1°C

Çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 2°C

Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz’in doğusu ile Akdeniz’de fırtına; Doğu Karadeniz’in batısı, Güney Ege ile Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, Batı Karadeniz’in doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kar yağışlı; Rüzgâr: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah ve öğle saatlerinde doğusunda 4 ila 6 (30-50 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), doğusunda sabah saatlerinde 6 ila 8 (50-75 km/sa), gece saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Doğu Karadeniz’de 2,0 ila 3,0m, Doğu Karadeniz’in doğusunda sabah saatlerinde 3,0 ila 4,0m; Görüş; İyi, yağış anında orta, fırtına anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Kuzeybatı, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege’de doğu ve kuzeydoğu, gece saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Güney Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), güneyi 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa), güneyi 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Güney Ege’de 1,5 ila 2,5m, Güney Ege’nin güneyinde 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatı, Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), sabah saatlerinde 6 ila 8 (50-75 km/sa), öğle saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, sabah saatlerinde 3,0 ila 4,0m, öğle saatlerinde 2,0 ila 3,0m; Görüş: İyi, fırtına anında zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve kar yağışlı; Rüzgâr: Batı ve kuzeybatı, akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), zaman zaman 7 (60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m,Görüş: İyi, yağış anında orta.

Van Valiliği duyurdu: Eğitime bir gün ara verildi

VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Geçtiğimiz günlerde 41 can alan çığ felaketinin yaşandığı Van'da, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Açıklama Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'den geldi.

Bilmez resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun kar yağışı nedeniyle 10.02.2020 Pazartesi(yarın) günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim, Halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir" ifadelerini kullandı.