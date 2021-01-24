Meteoroloji'den barajlar için müjdeli haber! İstanbul dahil birçok ile 4 gün yağış geliyor...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için hazırlanan hava durum raporuna göre Marmara, Ege'nin batısı ve Batı Akdeniz'i sağanak, kıyı kesimlerini de yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekliyor. İşte 24 Ocak 2021 hava durumu...
Türkiye genelindeki barajlarda doluluk oranlarının kritik seviyede olduğu şu günlerde Meteoroloji'den umut dolu bir açıklama geldi. Açıklamaya göre bugün itibariyle bir çok ilde yağışlar etkili olacak.
Yağışların Çanakkale'nin güneyi, İzmir il geneli ve Balıkesir’in batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde ise yer yer pus ve sis ile birlikte, doğusunda yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayları bekleniyor.
Rüzgar genellikle güney ve güneybatı (Lodos), Güneydoğu Anadolu’da kuzeydoğu ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz'de güney, güneybatıdan yer yer kuvvetli, Kuzey Ege kıyıları ile Marmara'nın batısı ve güneyinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek.
KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara'nın batısı ve güneyi ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli, kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ YAĞIŞ
Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir il geneli, Balıkesir’in batısı ve Çanakkale’nin güney ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, (Sakarya ve Bilecik hariç) sağanak, batısı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale'nin güneyinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın güney, güneybatılı yönlerden kuvvetli, bölgenin batısı ve güneyinde yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Manisa, Uşak ve Kütahya ile Denizli'nin batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir il geneli ve Balıkesir’in batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında güney, güneybatılı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Antalya çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, kuzey ve batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis ile birlikte doğusunda gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİVAS °C, 2°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte, yer yer pus ve sis olayları bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKÂRİ °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, -5°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 9°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 9°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 9°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Ege’de fırtına; Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı sabah saatlerinde sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, batısı akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batısı sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8 (50-75 km/sa); Güney Ege’de güney ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) gece ve sabah saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0 m, kuzeyi yer yer 4,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtına anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz’in batısı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı 4 ila 6 (30-50 km/sa); Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 0m; Görüş: İyi.