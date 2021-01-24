Türkiye genelindeki barajlarda doluluk oranlarının kritik seviyede olduğu şu günlerde Meteoroloji'den umut dolu bir açıklama geldi. Açıklamaya göre bugün itibariyle bir çok ilde yağışlar etkili olacak.

Yağışların Çanakkale'nin güneyi, İzmir il geneli ve Balıkesir’in batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde ise yer yer pus ve sis ile birlikte, doğusunda yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayları bekleniyor.

Rüzgar genellikle güney ve güneybatı (Lodos), Güneydoğu Anadolu’da kuzeydoğu ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz'de güney, güneybatıdan yer yer kuvvetli, Kuzey Ege kıyıları ile Marmara'nın batısı ve güneyinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara'nın batısı ve güneyi ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli, kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir il geneli, Balıkesir’in batısı ve Çanakkale’nin güney ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, (Sakarya ve Bilecik hariç) sağanak, batısı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale'nin güneyinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın güney, güneybatılı yönlerden kuvvetli, bölgenin batısı ve güneyinde yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Manisa, Uşak ve Kütahya ile Denizli'nin batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir il geneli ve Balıkesir’in batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında güney, güneybatılı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Antalya çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzey ve batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis ile birlikte doğusunda gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİVAS °C, 2°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte, yer yer pus ve sis olayları bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

HAKKÂRİ °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -5°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 9°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 9°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 11°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Ege’de fırtına; Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı sabah saatlerinde sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, batısı akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batısı sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8 (50-75 km/sa); Güney Ege’de güney ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) gece ve sabah saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0 m, kuzeyi yer yer 4,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtına anında zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz’in batısı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı 4 ila 6 (30-50 km/sa); Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 0m; Görüş: İyi.