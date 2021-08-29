Meteorolojiden bildirdi: Kavurucu sıcaklar ülkeyi terk ediyor! Bugün hava nasıl olacak 29 Ağustos 2021 Pazar?

Türkiye genelinde kavurucu sıcaklıkların yeniden geri gelmesinin ardından bugün dereceler bazı bölgelerde normal seyrine ulaşıyor. 29 Ağustos 2021 Pazar bugün hava durumunda nasıl olacağı merak ediliyor. Bu kapsamda internette Bugün hava nasıl olacak 29 Ağustos 2021 Pazar sorusu çokça araştırılıyor. İşte meteoroloji tarafından yayınlanan verilere göre il il hava durumu tahminleri.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 29 AĞUSTOS 2021 PAZAR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu; Çanakkale ve Bursa'nın doğu, Balıkesir'in kuzeyi ile Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerinse az bulutlu ve açık geçeceği ön görülüyor. Batı ve güneybatı; kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı bulutlu; Çanakkale ve Bursa'nın doğu, Balıkesir'in kuzeyi ile Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 23°C, 31°C

Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 20°C, 35°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 23°C, 33°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık; İzmir'in iç kesimlerinin sabah saatlerinde yer yer puslu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimleri puslu

MANİSA 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, İskenderun Körfezi'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 25°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 16°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 21°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 15°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 23°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 20°C, 41°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 22°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 23°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 22°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 21°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM 14°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 13°C, 33°C

Parçalı az bulutlu

VAN 13°C, 30°C

Parçalı az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 26°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 22°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 41°C

Az bulutlu ve açık