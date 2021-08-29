Meteorolojiden bildirdi: Kavurucu sıcaklar ülkeyi terk ediyor! Bugün hava nasıl olacak 29 Ağustos 2021 Pazar?
Hava sıcaklıklarının birkaç gündür yükselmesi üzerine sıcakların yükseldiği yurt genelinde meteorolojiden değerlerin düşmesine ilişkin açıklama geldi. Hava sıcaklıkları bazı bölgelerde mevsim normallerine kavuşuyor. Peki hava bugün nasıl olacak 29 Ağustos 2021 Pazar? İşte illere göre hava durumu...
Türkiye genelinde kavurucu sıcaklıkların yeniden geri gelmesinin ardından bugün dereceler bazı bölgelerde normal seyrine ulaşıyor. 29 Ağustos 2021 Pazar bugün hava durumunda nasıl olacağı merak ediliyor. Bu kapsamda internette Bugün hava nasıl olacak 29 Ağustos 2021 Pazar sorusu çokça araştırılıyor. İşte meteoroloji tarafından yayınlanan verilere göre il il hava durumu tahminleri.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 29 AĞUSTOS 2021 PAZAR?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu; Çanakkale ve Bursa'nın doğu, Balıkesir'in kuzeyi ile Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerinse az bulutlu ve açık geçeceği ön görülüyor. Batı ve güneybatı; kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı bulutlu; Çanakkale ve Bursa'nın doğu, Balıkesir'in kuzeyi ile Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 23°C, 31°C
Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 20°C, 35°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 24°C, 30°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 23°C, 33°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık; İzmir'in iç kesimlerinin sabah saatlerinde yer yer puslu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimleri puslu
MANİSA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, İskenderun Körfezi'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 25°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 16°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 21°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 15°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 23°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 20°C, 41°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 22°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 23°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 22°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ 21°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM 14°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 13°C, 33°C
Parçalı az bulutlu
VAN 13°C, 30°C
Parçalı az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 26°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 22°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 41°C
Az bulutlu ve açık