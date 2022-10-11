Meteoroloji'den bir güzel bir kötü haber! Bir yanda güneşli hava diğer yanda sağanak yağış var! İşte il il hava durumu...

Yurt genelinde düşüşe geçen hava sıcaklıkları yeniden mevsim normalleri civarına yükselirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahmini vatandaşların odağında yer alıyor. Bu kapsamda 11 Ekim 2022 Salı günün hava durumu ve "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı haberimizde...
HAVA BUGÜN NASIL OLACAK? 11 EKİM 2022 SALI HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 11 Ekim 2022 Salı gününde hava durumunun şöyle olacağı tahmini yapıldı:
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR
Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra eseceği bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu
HATAY °C, 30°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 26°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzeyinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık