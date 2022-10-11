Meteoroloji'den bir güzel bir kötü haber! Bir yanda güneşli hava diğer yanda sağanak yağış var! İşte il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 11 Ekim 2022 Salı gününün hava durumuna ilişkin yapılan değerlendirmeye göre hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerde ise açık bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Yurt genelinde düşüşe geçen hava sıcaklıkları yeniden mevsim normalleri civarına yükselirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahmini vatandaşların odağında yer alıyor. Bu kapsamda 11 Ekim 2022 Salı günün hava durumu ve "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı haberimizde...

Meteoroloji'den bir güzel bir kötü haber! Bir yanda güneşli hava diğer yanda sağanak yağış var! İşte il il hava durumu...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK? 11 EKİM 2022 SALI HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 11 Ekim 2022 Salı gününde hava durumunun şöyle olacağı tahmini yapıldı:

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den bir güzel bir kötü haber! Bir yanda güneşli hava diğer yanda sağanak yağış var! İşte il il hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI

Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra eseceği bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den bir güzel bir kötü haber! Bir yanda güneşli hava diğer yanda sağanak yağış var! İşte il il hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu

HATAY °C, 30°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 26°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzeyinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den bir güzel bir kötü haber! Bir yanda güneşli hava diğer yanda sağanak yağış var! İşte il il hava durumu...

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 23°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 21°C
Parçalı bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

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