Meteoroloji'den bir müjde, bir kötü haber: Sıcaklıklar artıyor, o illeri yağış vuracak! İşte il il hava durumu

Yurdun birçok bölgesinde bulutlu ve açık havanın etkili olması nedeniyle hava durumu vatandaşların odağında yer alıyor. Bu doğrultuda meteoroloji Genel Müdürlüğünün 15 Nisan 2022 Cuma gününe ilişkin hava durumu tahminine bakmak isteyenler "Hava bugün nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Bu kapsamda il il hava durumu haberimizde...

15 NİSAN 2022 CUMA HAVA DURUMU: HAVA BUGÜN NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre 15 Nisan 2022 Cuma gününün hava durumu tahmininde şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Tokat çevreleri ile Sivas'ın kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor."

HAVA SICAKLIĞI

İç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 23°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 25°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 20°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 23°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Sivas'ın kuzey çevrelerinin yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Az bulutlu

KONYA °C, 19°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahin ediliyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Çok bulutlu ve yer yer yağmurlu

TOKAT °C, 14°C

Çok bulutlu ve yer yer yağmurlu

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu ve yer yer yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bu sabah ve gece saatlerinde Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 6°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 21°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 22°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 20°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 23°C

Az bulutlu