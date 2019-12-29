Meteoroloji’den Bursa için ’sarı’ kategoride uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için fırtına uyarısında bulundu. Bursa için bu gece saat 00.00'dan Salı günü saat 09.00'a kadar geçerli olmak üzere "sarı" kategoride uyarı yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına yer yer kuvvetli fırtına (70-90 Km/saat) bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: İHA