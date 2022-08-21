Meteorolojiden çok kritik uyarı! O saatlerde dışarı çıkan 'yanar'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz kıyıları Batı Karadeniz'in iç kesimleri Akdeniz'in Toroslar Mevkii ile Kırklareli'nin Karadeniz kıyıları, Batı Karadeniz in iç kesimleri, Akdeniz in Toroslar Mevkii ile Kırklareli'nin kuzey kıyıları, Konya, Sivas, Kayseri'nin doğusu, Hatay kıyıları ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIŞARI ÇIKAN "YANAR"

Ülke genelinde etkisini gösterecek olan Libya sıcakları, vatandaşı kasıp kavuracak. Uyarı veren MGM yarın özellikle saat 14.00 ila 15.00 arası dışarı çıkılmaması, çıkılacaksa da muhakkak şemsiye alınmasını tavsiye etti.