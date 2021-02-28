Meteoroloji 28 Şubat Pazar günü için hava durumu raporunu yayımladı. Peki bugün hava nasıl olacak? Yağmur, kar var mı? Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun yağış alan yerlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi yaşanabilir.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunuyor.

MARMARA

Marmara'nın doğu kesimleri akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu geçecek. Rüzgarın öğle saatlerine kadar bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat ) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi olacak.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu

KOCAELİ °C, 8°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

EGE

Ege bölgesi kuzeyde çok bulutlu bir hava bizi bekliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) eseceği tahmine ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde ise yer yer pus ve sis hadisesi yaşanabilir.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Akdeniz z bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu geçecek.

ADANA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 14°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

İç Anadolu az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde ise yer yer pus ve sis hadisesi yaşanacak.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Batı Karadeniz genelinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi olacak.

BOLU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Bugün öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz bölümü ile Doğu Karadeniz kıyıları aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi yaşanacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

RİZE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzeyi ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri kar yağışlı geçecek. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi yaşanabilir. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

ERZİNCAN °C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

KARS °C, 4°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

VAN °C, 5°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Güney Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi yaşanması muhtemel...

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu