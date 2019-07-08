Meteoroloji'den, Edirne ve Tekirdağ için sağanak uyarısı

EDİRNE ve Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce beklenen sağanağın, Edirne'nin Meriç, Uzunköprü, İpsala ve Keşan ilçeleri ile Tekirdağ'ın Hayrabolu, Malkara ve Şarköy ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olacağının tahmin edildiği belirtildi. Bu kentlerde yaşayanlardan olası su baskını, ulaşımda aksama ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

DHA