Meteoroloji’den Ege Denizi’nde fırtına uyarısı

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nin akşam saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına etkisi altına gireceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi'nde rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (60-75 km/saat) fırtınanın Orta ve Kuzey Ege'de 7 ile 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtınanın zaman zaman 10 kuvvetinde (105 km/saat) tam fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bilgisini paylaşarak uyarıda bulundu. Açıklamada, "Fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Fırtınanın 11 Ocak Cuma günü sabahın ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklendiğini belirtildi.

Kaynak: İHA