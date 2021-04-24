Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Nisan Cumartesi gününüm hava durumu tahminini yayımladı. Müdürlüğün internet sitesinde yer alan hava durumu tahmininde ," Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile Isparta, Burdur, Eskişehir, Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor." ifadelerine ter verildi.

HAVA SICAKLIĞI

Güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege'nin kuzeyinde kuvvetli(40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege'nin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin güneybatısı ile zamanla genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; gece saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

İSTANBUL °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde il geneli ile akşam saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İzmir ve Manisa çevreleri ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'nin kuzeyinde gece saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Isparta ve Burdur'un yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin batı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinde Eskişehir'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimleri ile Karabük ve Bolu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibren kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

IĞDIR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu

KARS °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu