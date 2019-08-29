Meteoroloji'den flaş uyarı: Çatı uçması, ulaşımda aksamalar..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı yapılarak vatandaşlar (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, vb.) gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı
Haftanın sonuna doğru yaklaşırken havanın nasıl olacağı merak ediliyor. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Mardin çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?
Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR NASIL OLACAK?
Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
TOKAT °C, 29°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 29°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Mardin çevrelerinin kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ilk saatlerde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 42°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA NASIL OLACAK?
Fırtına beklenmiyor.
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