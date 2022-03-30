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Meteoroloji'den flaş uyarı! Gün, bölge, saat.. Bir bir açıkladı! Tam bahar geldi derken...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi ile Ege'nin kıyı kesimleri için fırtına uyarısında bulundu. Yarın sabah etkili olması beklenen fırtına, 1 Nisan Cuma gününe kadar etkili olacak.

Meteoroloji'den flaş uyarı! Gün, bölge, saat.. Bir bir açıkladı! Tam bahar geldi derken...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Trakya'nın batısı ile Kıyı Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın 31.03.2022 Perşembe sabah saatlerinden itibaren Trakya'nın batısı ile Kıyı Ege'de, 01.04.2022 Cuma günü Marmara ve Ege Bölge geneli ile Batı Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji'den flaş uyarı! Gün, bölge, saat.. Bir bir açıkladı! Tam bahar geldi derken...

METEOROLOJİ GÜN, BÖLGE, SAAT VEREREK UYARDI

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, rüzgârın 31 Mart 2022 sabah 06.00 ve 1 Nisan 2022 akşam 23:59 saatleri arasında etkili olacağı ifade edilirken, rüzgarın hızının 60 ila 80 kilometreye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den flaş uyarı! Gün, bölge, saat.. Bir bir açıkladı! Tam bahar geldi derken...

ZEHİRLENMELERE KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda; vatandaşların çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den flaş uyarı! Gün, bölge, saat.. Bir bir açıkladı! Tam bahar geldi derken... ​​​​​​​

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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