Meteoroloji'den flaş uyarı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji son dakika hava durumu tahminlerini resmi internet sitesinden duyurdu. Meteoroloji yaptığı son dakika bilgilendirmesine göre birçok bölge ve şehire kuvvetli yağış geliyor.

METEOROLOJİ SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 22 HAZİRAN CUMARTESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Bilecik, Sinop, Gaziantep, Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Samsun çevreleri ile Ankara'nın güneyi, Kırıkkale ve Ordu'nun batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Samsun ile Ankara'nın güneyi, Kırıkkale ve Ordu'nun batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.