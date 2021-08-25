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Meteorolojiden flaş uyarı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkacak!

Meteoroloji'den normalin üstünde sıcak havaların geleceği duyuruldu! Yarından itibaren başlayacak sıcaklıklar, hafta boyunca Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde etkili olacak.

Meteorolojiden flaş uyarı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre, hava sıcaklıkları perşembe günü itibariyle Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde artacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji oluşması muhtemel riskler arasında güneş çarpmasına dikkat çekti.

Meteorolojiden flaş uyarı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkacak!

METEOROLOJİ'DEN GÜNEŞ ÇARPMASI UYARISI!

Günün en yüksek hava sıcaklığının, İstanbul'da 31-33, Ankara'da 34-37, İzmir'de 34-35, Samsun'da 29-31, Rize'de 28-31, Konya'da 34-36, Kayseri'de 36-39, Kahramanmaraş'ta 38-41, Erzurum'da 29-33, Elazığ'da 37-41, Diyarbakır'da 39-42, Gaziantep'te 36-40 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

Meteorolojiden flaş uyarı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkacak!

Sıcaklıkların normalin üzerinde seyir edeceğini vurgulayan duyuruda, alınacak önlemlere de yer verildi.

Güneş çarpmasından korunmak için aşağıda verilen tavsiyelere uymak gerekmektedir;

  • Genel Müdürlüğümüzce sıcak ve UV (ultraviyole) ışınları için uyarı verilen bölge ve günlerde mümkün olduğunca güneşten kaçınmalı, zorunlu olmadıkça 1100-1500 saatleri arasında dışarıya çıkılmamalıdır.
  • Aşırı sıcaklarda gölgede bulunulmalı, ağır işler ve spor yapılmamalıdır.
  • İnce, açık renkli bol elbiseler giyilmeli, şemsiye veya geniş kenarlı şapka kullanılmalıdır.
  • İmkanlar ölçüsünde sık duş alınmalıdır.
  • Ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmalı ve bol bol sıvı tüketilmelidir.

Meteorolojiden flaş uyarı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkacak!

Önümüzdeki hafta ortasına kadar sıcaklıkların etkisini göstereceği ön görülüyor. Özellikle öğle saatlerinde başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarında fayda var.

 

 

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