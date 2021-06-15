Meteoroloji'den gelen uyarılar sürüyor! Ülkede sağanak yağış hakim! İşte 15 Haziran Salı il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, haziran ayının ortasında, ülke genelinde yağışlı hava hakim olacak. Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Adana'nın kuzey kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Giresun, Trabzon, Rize'nin iç kesimleri, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç kesimleri, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinde, gece saatlerinde Trakya ile Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, iç ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç kesimleri, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinde, gece saatlerinde Trakya ile Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Trakya ile Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Avrupa yakası başta olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay kıyıları ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Trabzon, Rize'nin iç kesimleri ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık