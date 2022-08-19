Meteoroloji'den günlük tahmin! O illerde yaşayanlar dikkat! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor! İşte 19 Ağustos 2022 Cuma hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzeybatı çevreleri, Sivas'ın doğusu, Kütahya, Erzincan, Malatya, Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte19 Ağustos 2022 Cuma hava durumu...

19 AĞUSTOS 2022 CUMA HAVA DURUMU

Hava sıcaklığında nemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, ülkemizin doğu kesimleri ile Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı bulutlu, doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Çankırı ve Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatısı ve Sivas'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 30°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan,Malatya ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren batısı kuzeydoğudan, doğusu zaman zaman güneybatıdan; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerine kadar doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusu 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, doğusu yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde güneybatıdan 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, akşam saatlerinde yer yer 1,0 m; Görüş: İyi.