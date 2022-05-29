Meteoroloji'den güzel ve kötü haber bir arada! Hava sıcaklıkları 5-7 derece artacak, 18 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak! İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 29 Mayıs 2022 Cumartesi gününün hava durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmelere göre; hava sıcaklıklarının ülke genelinde 5-7 derece artacağı, 18 ile etkili olacak yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacağı tahmini yapıldı. İl il hava durumu haberimizde...
Mayıs ayının son günlerde ülke genelinde hava sıcaklıkları artarken bazı illerde ise yaz yağmurları etkisini göstermeye devam ediyor. Bu kapsamda hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar için "Hava bugün nasıl olacak 29 Mayıs 2022 Cumartesi? " sorusunun yanıtı ve detaylar haberimizde...
HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 29 MAYIS 2022 CUMARTESİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 29 Mayıs 2022 Cumartesi gününün hava durumu için şu ifadeler kullanıldı:
" İç Ege, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Bilecik, Burdur, Isparta, Bolu, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya, Bingöl, Muş çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batısı, Sakarya ve Bursa'nın güneyi, Van ve Hakkari'nin doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor."
HAVA SICAKLIĞI
Kuzey ve iç kesimlerde artmaya devam edeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin 5-7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Güney Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Güney Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batısı, Bursa ve Sakarya'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Afyon ve Denizli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 37°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 36°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii ile Burdur ve Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Konya, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Akşam saatlerinden sonra Ankara çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
YOZGAT °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜMÜŞHANE °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORDU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey kesimleri, Bingöl, Muş çevreleri ile Van ve Hakkari'nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğusu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık