Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu raporunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre sağanak yağış geliyor. Önümüzdeki 5 güne ilişkin beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklayan Meteoroloji, birçok il için gök gürültülü ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu. MGM ayrıca, vatandaşların heyelan, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı da tedbirli olmasını istedi.

Hava bugün nasıl olacak? Bu hafta sonu hava durumu nasıl? 21 Eylül hava durumu son dakika nedir?

Eylül ayının ortaları itibari ile, sıcak havalar yerini soğuk ve yağışlı havalara bıraktı. Önümüzdeki beş güne ilişkin beklediği sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden paylaşan MGM, Karadeniz merkezli birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine dikkat çeken kurum, ulaşımda aksamalar karşısında da vatandaşların tedbirli olmasını istedi.



ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞLAR BEKLENİYOR!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün gece saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülmesi beklenen sağanak yağışların, Pazar günü sabah saatlerine kadar Ordu, Giresun ve Trabzon'da kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun'un doğu ilçeleri ile Trabzon'un batı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2), Rize ile Artvin kuzey ilçelerinde şiddetli (76-100 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte heyelan, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



BATI KARADENİZ KIYILARINDA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyılarında etkisini arttırması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ile Sinop'ta yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.