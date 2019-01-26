Meteorolojiden Hakkari, Muş ve Bitlis için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Hakkari, Muş ve Bitlis için kar yağışı ile bölge genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde meydana gelebilecek çığ tehlikesi uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Hakkari, Muş ve Bitlis çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van -3, Bitlis -8, Hakkâri'de -3 ve Muş'ta -5 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıkları ise Van 6, Bitlis 4, Muş 1 ve Hakkâri'de -1 derece olması beklenmektedir. Van Gölü parçalı ve çok bulutlu, rüzgâr: doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, dalga: 0,25 ila 0,5m, görüş iyi. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: İHA