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Meteoroloji'den hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den yapılan duyuruya göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
17 Aralık 2019 Salı 08:53
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