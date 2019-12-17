  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Meteoroloji'den hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den yapılan duyuruya göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
17 Aralık 2019 Salı 08:53

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Hiç gitmediği ilde otomobiline park cezası kesildi!
Hiç gitmediği ilde otomobiline park cezası kesildi!
Türkiye'de 2019 yılında en çok haber konusu olan parti lideri: ''Recep Tayyip Erdoğan''
Türkiye'de 2019 yılında en çok haber konusu olan parti lideri: ''Recep Tayyip Erdoğan''
Ali Babacan'ın partisine katılacak sürpriz isim belli oldu!
Ali Babacan'ın partisine katılacak sürpriz isim belli oldu!
Şırıngalı çikolatan ölen Mert Yağız'ın görüntüleri ortaya çıktı!
Şırıngalı çikolatan ölen Mert Yağız'ın görüntüleri ortaya çıktı!
Güngören'de korkutan yangın!
Güngören'de korkutan yangın!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cenevre'ye gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cenevre'ye gitti
Bakan Pakdemirli'den at ve eşek eti ithali konusuna açıklama geldi
Bakan Pakdemirli'den at ve eşek eti ithali konusuna açıklama geldi
Üst geçidi kullanmadı! Kamyonun altına uçtu
Üst geçidi kullanmadı! Kamyonun altına uçtu
Güzellik uğruna estetik yaptırdı! Tanınmaz hale geldi
Güzellik uğruna estetik yaptırdı! Tanınmaz hale geldi
Necip Hablemitoğlu suikastinde flaş gelişme yaşandı!
Necip Hablemitoğlu suikastinde flaş gelişme yaşandı!