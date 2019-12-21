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  3. Meteoroloji'den hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den yapılan duyuruya göre, sis ve puslu havanın hafta sonu itibari ile yerini sağanak yağış ve fırtınalı bir havaya bırakacağı açıklandı.
21 Aralık 2019 Cumartesi 08:21

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