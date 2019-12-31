Meteoroloji'den hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den yapılan duyuruya göre, Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerimizde hafif ve yoğun kar yağışı beklenirken, İç Anadolu'nun batı kesimleri ve Karadeniz bölgesi için de yağış uyarısı geldi.