  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Meteoroloji'den hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den yapılan duyuruya göre,Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun güneyi ve Karadeniz Bölgesi ile Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Ardahan, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İzmir'de uzman çavuş sahil kenarında kafasına sıkarak intihar ettiİzmir'de uzman çavuş sahil kenarında kafasına sıkarak intihar etti

Bim 21 Ocak 2020 aktüel ürünlerini kaçırmayın!Bim 21 Ocak 2020 aktüel ürünlerini kaçırmayın!

Anaokulu öğretmeni dehşeti! Oğlunu bıçakladı, kendini doğal gaz borusuna astıAnaokulu öğretmeni dehşeti! Oğlunu bıçakladı, kendini doğal gaz borusuna astı

Nedim Şener ve Sevilay Yılman çözüm süreci konusunda canlı yayında birbirine girdi!Nedim Şener ve Sevilay Yılman çözüm süreci konusunda canlı yayında birbirine girdi!

 

21 Ocak 2020 Salı 09:11

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Zalim İstanbul 28. bölüm fragmanı yayınlandı
Zalim İstanbul 28. bölüm fragmanı yayınlandı
Yasak Elma 66. bölüm fragmanı yayınlandı
Yasak Elma 66. bölüm fragmanı yayınlandı
A101 23 Ocak 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!
A101 23 Ocak 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!
Bim 24 Ocak 2020 aktüel ürünlerini kaçırmayın!
Bim 24 Ocak 2020 aktüel ürünlerini kaçırmayın!
Bakan Albayrak: "2020 tek haneli enflasyonu gördüğümüz yıl olacak"
Bakan Albayrak: "2020 tek haneli enflasyonu gördüğümüz yıl olacak"
Rüzgar Mağden ile aşk yaşayan Gönül Yazar evlilik iddialarına son noktayı koydu
Rüzgar Mağden ile aşk yaşayan Gönül Yazar evlilik iddialarına son noktayı koydu
Bakışları tuhaf olduğu çok konuşulmuştu! Şimdi herkes onu sahiplenmek için yarışıyor
Bakışları tuhaf olduğu çok konuşulmuştu! Şimdi herkes onu sahiplenmek için yarışıyor
Kütahya'da gıda zehirlenmesi vakası! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Kütahya'da gıda zehirlenmesi vakası! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Şok aktüel 18-21 Ocak indirimli ürünleri kaçırmayın!
Şok aktüel 18-21 Ocak indirimli ürünleri kaçırmayın!
Hakan Şükür'ün FETÖ'cüler tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı
Hakan Şükür'ün FETÖ'cüler tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı