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Meteoroloji'den hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den yapılan duyuruya göre, Marmara ve Batı Karadeniz’de sıcaklıklar 2 ila 4 derece arasında azılıyor. Ege ve Marmara’nın batısı hariç yurdun hemen her kesiminde gün içerisinde kar yağışı etkili olurken Antalya ve çevresi için ise kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.

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30 Ocak 2020 Perşembe 08:34

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