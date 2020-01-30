Meteoroloji'den hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den yapılan duyuruya göre, Marmara ve Batı Karadeniz’de sıcaklıklar 2 ila 4 derece arasında azılıyor. Ege ve Marmara’nın batısı hariç yurdun hemen her kesiminde gün içerisinde kar yağışı etkili olurken Antalya ve çevresi için ise kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.