Meteoroloji'den hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den yapılan duyuruya göre, hava sıcaklıkları öğle saatleri itibariyle düşmeye başlarken İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Öte yandan beklenen kar yağışlı havanın ise akşam saatleri itibariyle etkili olması bekleniyor.
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05 Şubat 2020 Çarşamba 08:20
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