Meteoroloji'den hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den yapılan duyuruya göre, yurdun birçok bölgesi yağmur ve kar yağışlı havanın etkisi altında… Öte yandan trafiğe çıkacaklar için de Meteoroloji’den don ve buzlanma uyarısı geldi.
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