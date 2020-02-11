Meteoroloji'den hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den yapılan duyuruya göre, ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Bazı bölgelerimizde rüzgar, çığ, buzlanma ve don beklendiğinden vatandaşlar uyarıldı. İstanbul'da ise hava parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu olacak.