Meteoroloji'den hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den yapılan duyuruya göre, ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Bazı bölgelerimizde rüzgar, çığ, buzlanma ve don beklendiğinden vatandaşlar uyarıldı. İstanbul'da ise hava parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu olacak.
Yeni Azerbaycan Partisi seçimde birinci oldu!
Gratis 6 - 16 Şubat 2020 indirimleri başlıyor!
Türkiye'ye üçüncü sondaj gemisi geliyor!
Poşetle buzlanan yolda kayıyorlardı! Herkesin aklına gelen başlarına geldi!
11 Şubat 2020 Salı 08:43
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT