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  3. Meteoroloji'den hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den yapılan duyuruya göre, ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Bazı bölgelerimizde rüzgar, çığ, buzlanma ve don beklendiğinden vatandaşlar uyarıldı. İstanbul'da ise hava parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu olacak.

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11 Şubat 2020 Salı 08:43

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