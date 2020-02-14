Meteoroloji'den hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den yapılan duyuruya göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Rize, Artvin, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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14 Şubat 2020 Cuma 08:22
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