Meteoroloji’den hava durumu ve yağış uyarısı! İstanbul'da Bugün hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan son hava durumu tahminlerine göre ülkemizin birçok bölgesinde yağmur yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, illerimize göre bugün hava nasıl olacak?

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 22 AĞUSTOS

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait son hava durumu tahmin raporları ile uyarıları haberimizde bulabilir, şehirlere göre saatlik tahminlere ulaşabilirsiniz.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan son hava durumu tahminlerine göre ülkemizin birçok bölgesinde yağmur yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, illerimize göre bugün hava nasıl olacak?

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 22 AĞUSTOS

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait son hava durumu tahmin raporları ile uyarıları haberimizde bulabilir, şehirlere göre saatlik tahminlere ulaşabilirsiniz.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 31°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı