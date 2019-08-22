Meteoroloji’den hava durumu ve yağış uyarısı! İstanbul'da Bugün hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji’den gelen son dakika haberine göre bugün yurdun birçok kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağmur yağışı bekleniyor. İşte 22 Ağustos 2019 tarihli hava durumu tahmin raporları…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan son hava durumu tahminlerine göre ülkemizin birçok bölgesinde yağmur yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, illerimize göre bugün hava nasıl olacak?
HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 22 AĞUSTOS
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait son hava durumu tahmin raporları ile uyarıları haberimizde bulabilir, şehirlere göre saatlik tahminlere ulaşabilirsiniz.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan son hava durumu tahminlerine göre ülkemizin birçok bölgesinde yağmur yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, illerimize göre bugün hava nasıl olacak?
HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 22 AĞUSTOS
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait son hava durumu tahmin raporları ile uyarıları haberimizde bulabilir, şehirlere göre saatlik tahminlere ulaşabilirsiniz.
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 31°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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