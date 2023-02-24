Meteoroloji'den iki il için uyarı! Yağmur, karla karışık yağmur, kar yağışı, buzlanma ve don bekleniyor

Meteorolojinin değerlendirmelerine göre batı kesimlerde hava sıcaklığının artacağı, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin edilirken Artvin'de yağmur ve karla karışık yağmur, Van'da kar yağışı, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don hadisesi bekleniyor. İşte 24 Şubat 2023 Cuma hava durumu...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Meteoroloji'den iki il için uyarı! Yağmur, karla karışık yağmur, kar yağışı, buzlanma ve don bekleniyor

Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimler ile zamanla Kıyı Ege'nin çok bulutlu, Artvin çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur, Van çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Meteoroloji'den iki il için uyarı! Yağmur ve karla karışık yağmur, buzlanma ve don bekleniyor

HAVA SICAKLIĞI

Batı kesimlerde artmaya devam edeceği, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den iki il için uyarı! Yağmur ve karla karışık yağmur, buzlanma ve don bekleniyor

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 19°C
Parçalı bulutlu

K.MARAŞ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis ile birlikte bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 4°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den iki il için uyarı! Yağmur ve karla karışık yağmur, buzlanma ve don bekleniyor

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Artvin kıyı kesiminin yağmurlu, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji'den iki il için uyarı! Yağmur ve karla karışık yağmur, buzlanma ve don bekleniyor

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 9°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 9°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

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