Meteoroloji'den il il yağmur ve kar uyarısı! (3 Nisan Cumartesi hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu için hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre bugün Marmara, Kıyı Ege, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Antalya, Ağrı, Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri yağışlı geçecek. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Artvin'in doğusunda karla karışık yağmur bekleniyor. İşte Cumartesi hava durumu...
Nisan ayının ilk haftasında bir çok bölgeyi yağmur ve kar karşıladı. Meteoroloji günlük hava durumu raporunu yayımlandı. Buna göre hava sıcaklıkları iç ve batı bölgelerde artacak, ülke genelinde ise normalleri civarında seyredecek.
Peki 3 Nisan 2021 bugün hava nasıl? İşte il il günlük hava durumu....
MARMARA
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
EGE
A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
HAKKARİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KARS °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı bulutlu