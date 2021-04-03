Meteoroloji'den il il yağmur ve kar uyarısı! (3 Nisan Cumartesi hava durumu)

Nisan ayının ilk haftasında bir çok bölgeyi yağmur ve kar karşıladı. Meteoroloji günlük hava durumu raporunu yayımlandı. Buna göre hava sıcaklıkları iç ve batı bölgelerde artacak, ülke genelinde ise normalleri civarında seyredecek.

Peki 3 Nisan 2021 bugün hava nasıl? İşte il il günlük hava durumu....

MARMARA

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

EGE

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KARS °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 20°C

Parçalı bulutlu