Meteoroloji'den İstanbul dahil toplam 8 il için sağanak yağış uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Nisan 2021 Pazar günü için hava durumu tahminlerini yayımladı. Buna göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Bayburt çevreleri yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinden itibaren Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa' da kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hafta sonu Pazar günü hava sıcaklıkları Trakya'da azalacakken, Doğu kesimlerde ise bir nebze artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Edirne ve Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzeyi ile Yalova çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğinden yetkililer vatandaşları ulaşımda aksamalar, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyardı. İşte il il hava durumu...
MARMARA
ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
EGE
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
HAKKARİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu