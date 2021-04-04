Meteoroloji'den İstanbul dahil toplam 8 il için sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hafta sonu Pazar günü hava sıcaklıkları Trakya'da azalacakken, Doğu kesimlerde ise bir nebze artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Edirne ve Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzeyi ile Yalova çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğinden yetkililer vatandaşları ulaşımda aksamalar, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyardı. İşte il il hava durumu...

MARMARA

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

EGE

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HAKKARİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu