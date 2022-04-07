Meteoroloji'den İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Saat verildi, o ilçeleri fena vuracak: Sel, su baskını ve dolu yağışına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmesinde," Bugün öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/m2 ) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan İstanbul için 7 Nisan Perşembe gününün hava durumu tahmininde, " Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Avrupa Yakasının, öğleden itibaren il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı" denildi.

Sıcaklığın ise en yüksek 18 derece olacağı tahmin edildi.