Meteoroloji'den İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Saat verildi, o ilçeleri fena vuracak: Sel, su baskını ve dolu yağışına dikkatBilerek oruç tutmamanın cezası ne? Bilerek oruç bozmak cezası, bilerek oruç tutmamanın cezası diyanetMedya patronu Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Asla ihtimal vermiyordu! Hüsrana uğradıKahveseverlere üzen haber! Starbucks tüm kahvelerine zam yaptı! Zammı duyanlar tepki yağdırdıSon dakika | 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu! Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecekMHP lideri Devlet Bahçeli'den kritik açıklama: Türkiye, siyaset vasıtasıyla çok ciddi bir tehdit altındadır, tehdidin adı zillet ittifakıdırOruç tuttuğunu ima eden Aynur Aydın paylaşımıyla ters köşe yaptı! Takipçileri görünce küplere bindi! "Normal zamanda paylaşmazsın"Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları 2022 | Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı youtube canlı izleAnkara’da akıllara zarar veren olay! 74 kişiyle ilişki yaşayan kadın çocuklarını istismar ettirdi7 Nisan 2022 Perşembe gazetelerin spor manşetleri | Yıldızlar için gelecekler: Scoutların gözü Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde
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Meteoroloji'den İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Saat verildi, o ilçeleri fena vuracak: Sel, su baskını ve dolu yağışına dikkat

Son dakika... Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlenmelerine göre İstanbul'da bugün öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca sel, su baskını ve küçük çaplı dolu yağışına karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmesinde," Bugün öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/m2 ) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

Meteoroloji'den İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Saat verildi, o ilçeleri fena vuracak: Sel, su baskını ve dolu yağışına dikkat

Öte yandan İstanbul için 7 Nisan Perşembe gününün hava durumu tahmininde, " Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Avrupa Yakasının, öğleden itibaren il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı" denildi.

Sıcaklığın ise en yüksek 18 derece olacağı tahmin edildi. 

Meteoroloji'den İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Saat verildi, o ilçeleri fena vuracak: Sel, su baskını ve dolu yağışına dikkat

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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