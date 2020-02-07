Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 7 Şubat Meteoroloji raporu yayınlandı.

Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 7 Şubat Cuma hava durumu

Hava durumu 7 Şubat raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre İstanbul için beklenen kar yağışının akşam saatleri itibariyle başlaması bekleniyor. Bununla birlikte hava sıcaklıklarında yurt genelinde hissedilir derecede düşüş yaşanması beklenirken yurdun doğu kesimleri için de şiddetli rüzgâr ve fırtına uyarısı yapıldı.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale ve Manisa dışında kalan bütün bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların; Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana’nın doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur, Doğu Karadeniz, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ordu, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş Bitlis, Hakkari, Van ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden fırtına (70-100 km/sa) şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İSTANBUL'A KADAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Günlerdir uyarıları yapılan ve geçtiğimiz iki günde de yağması beklenen karın bugün yağacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre kar yağışlı havanın İstanbul’da bu akşam saat 18.00’den itibaren etkili olması bekleniyor. Bununla birlikte iş çıkış saatinde trafikte yaşanacak olumsuzluklara karşı sürücülere dikkatli olma çağrısı yapıldı. İstanbul’da sıcaklıkların gün içerisinde 5 derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.

7 Şubat Cuma hava durumu

Yağışların; Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana’nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KAR YAĞMUR VE FIRTINA UYARISI

Doğu Karadeniz, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ordu, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar (20 cm. üzeri) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey ilçeleri ile gece saatlerinden sonra il geneli hafif kar yağışlı