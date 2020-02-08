Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 8 Şubat Meteoroloji raporu yayınlandı.

Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 8 Şubat Cumartesi hava durumu

Hava durumu raporu 8 Şubat Cumartesi günü yani bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre yurdun birçok bölgesi yağmur ve kar yağışlı havanın etkisi altında… Öte yandan trafiğe çıkacaklar için de Meteoroloji’den don ve buzlanma uyarısı geldi. Peki, İstanbul’da kar ne zaman duracak?

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 8 Şubat hava durumu raporu yayınlandı. Hemen belirtelim ki İstanbul’da günlerdir uyarıların yapıldığı kar yağışı geçtiğimiz gece başladı. Peki, bugün hava durumu nasıl? İstanbul’da kar yağışı ne zaman duracak? İşte, 8 Şubat Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların; Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya ve Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

KAR FIRTINA VE ÇIĞ UYARISI

Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya ve Ordu çevrelerinde yoğun kar (20 cm. üzeri) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın; İç Ege, İç Anadolu’nun güneyi, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

8 Şubat Cumartesi hava durumu

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL °C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

İZMİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, -2°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı