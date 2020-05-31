Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı

İstanbul'da önümüzdeki üç gün havanın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre ülke genelinde gece yarısından itibaren serin ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

PAZARTESİ, SALI VE ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT

İstanbul'da havanın parçalı ve zaman zaman çok bulutlu olması bekleniyor. Ayrıca pazartesi, salı ve çarşamba günleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.